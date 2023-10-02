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Жительница Санкт-Петербурга на радио «Москва FM» рассказала, как заплатила 700 тысяч рублей за ремонт в чужой квартире.

Она пояснила, что купила жилье в строящемся доме. Застройщик объявил о переносе сроков сдачи объекта в эксплуатацию и предложил инвесторам за два года сделать ремонт в приобретенных квартирах.

Виктория (так зовут петербурженку) в тот момент находилась за границей, поэтому номер своей квартиры узнала из телефонного разговора с представителем застройщика. Она передала его дизайнеру и исполнителям ремонтных работ.

Позже выяснилось, что Виктории дали так называемый строительный номер, поэтому ремонт был сделан не в ее квартире. Собственница жилья, получившая квартиру с ремонтом, согласилась компенсировать лишь часть – 185 тысяч рублей. А вот остальные деньги женщина собирается получить от застройщика, который ввел ее в заблуждение.

Впрочем, владелец компании, построившей дом, считает, что его вины в возникшей путанице нет. Поэтому покупателям квартир придется решать проблему без его участия.

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