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В юбилейном сезоне шоу «Последний герой» за звание лучшего «робинзона» и главный приз проекта на необитаемом острове будут бороться не звезды-одиночки, а пары родственников. При этом первый выпуск программы не обошелся без перепалок между участниками звездных команд.

Артист Иракли Пирцхалава решил принять участие в проекте вместе со своим отцом. «Для меня это такая возможность с ним провести время в нестандартных условиях и посмотреть, насколько мы братаны», – объяснил свое решение певец.

С первых минут шоу экс-участник «Фабрики Звезд» Иракли Пирцхалава решил проявить лидерские качества и уплыл далеко вперед, бросив своего отца позади. Однако поступок артиста не понравился другой участнице проекта Фатиме Хадуевой, которая подвергла его резкой критике. В итоге между звездными участниками конфликт только усиливался в течение всего первого дня.

«Фатима опять начала свои стратегические действия, включать генерала: “Мы сейчас вот это должны сделать и это”. Я понял, слушать ее уже не могу. Она настолько всем надоела, что многие начали ждать вечера, когда будет голосование», – прокомментировал свое отношение к Фатиме Иракли.

На вечернем голосовании за уход их команды бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Фатимы Хадуевой проголосовало три человека, а за вылет из шоу Иракли Пирцхалавы только два. Поэтому Хадуева вынуждена была покинуть шоу «Последний герой».

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