Российская певица Алена Апина рассказала о своих первых серьезных отношениях. По ее словам, она вышла замуж в 18 лет за художника Валерия Апина, который был старше нее на 8 лет. Их роман начался стремительно и через пару месяцев влюбленные уже отправились в ЗАГС.

Как отметила певица, муж считал ее своей музой и постоянно рисовал ее портреты. Однако, по словам Апиной, через полгода она разочаровалась в семейной жизни и подала на развод. От бывшего супруга ей досталась красивая фамилия, с которой она и стала известной артисткой.

Апина отметила, что после развода не интересовалась судьбой экс-супруга, так как с головой окунулась в свою карьеру. За этот период, оказывается, ее супруг стал священнослужителем, а позже ушел в монастырь. Сейчас художник служит клириком Архиерейского подворья в храме во имя Преподобного Серафима Саровского в Саратове. Об этом артистка узнала совершенно случайно.

«В саратовском Музее Радищева выставлены картины моего первого мужа, господина Апина. Мне сказали, что он стал монахом — принял постриг. У него свой приход…», – рассказала артистка в интервью на шоу «Ниче святого».