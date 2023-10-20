Ракеты ATACMS были переданы Киеву в обмен на обещание, что они будут применяться исключительно «в пределах суверенной Украины». То есть, по территории России запускать эти боезаряды ВСУ не станут, однако Запорожскую и Херсонскую области, Крым и Донбасс они считают «своими».

Представитель Минобороны США Патрик Райдер не стал отвечать на вопросы, связанные с количеством уже переданных Украине ракет. Также он не захотел раскрывать дальнейшие планы на поставки ATACMS, сообщив лишь, что эта тема будет осуждаться только с Киевом, западными союзниками и партнерами.

По словам Райдера, пока не принято решение отдать предназначенные Киеву ракеты Армии обороны Израиля. Пресс-секретарь Пентагона также повторил заявление президента США Джо Байдена, что у Вашингтона хватит сил и ресурсов для помощи Тель-Авиву и Украине одновременно.

Ранее стало известно, что в свое распоряжение Киев получил 20 ракет ATACMS. Он атаковал ними аэродром в Бердянске, а позже появилось видео запуска сразу шести боезарядов предположительно по другим целям. Поэтому их количество уже существенно уменьшилось.