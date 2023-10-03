Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу рассказал, что российские пенсионеры имеют право осенью получить компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг в летний период. Специалист подчеркнул, что на перерасчет некоторых коммунальных платежей могут рассчитывать пенсионеры, отсутствовавшие дома более пяти календарных дней подряд. Например, это может быть поездка в гости или на дачу.

Порядок перерасчета регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 06. 05. 2011 года №354, главой VIII. По словам Валентина Лупу, возможность получить компенсацию могут те люди пенсионного возраста, у кого в квартирах или домах не установлены приборы учета из-за отсутствия технической возможности осуществления их установки.

Кроме этого, при отсутствии дома в летний период, пенсионеры вправе требовать компенсацию за вывоз твердых коммунальных отходов. Для осуществления перерасчета необходимо подать документ, подтверждающий период отсутствия, вместе с заявлением о перерасчете в уполномоченную организацию.