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Большое количество пациентов страдают из-за недоступности модафинила, лекарства, предназначенного для редко диагностируемых нарушений сна. В России оборот этого препарата запрещен.

Например, москвич Андрей Богославский борется с синдромом хронической усталости (СХУ) уже 11 лет. Первые симптомы болезни проявились во время учебы в вузе, что вынудило его бросить образование. СХУ сопровождается головной болью, повышенной сонливостью и затруднением сосредотачиваться.

Для многих пациентов, таких как Андрей, модафинил является одним из немногих способов улучшить качество жизни. Однако в России препарат запрещен, власти ссылаются на возможность вызывать зависимость.

В то время как в других странах модафинил применяется для помощи людям с нарколепсией, гиперсомниями и другими нарушениями сна, российские пациенты сталкиваются с ограничениями и отсутствием альтернативных лекарств. Многие из них рискуют попасть под суд, пытаясь получить доступ к этому препарату различными незаконными способами.

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