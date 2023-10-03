Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме святого князя Владимира в Анапе рассказал о страхе, испытываемом защитниками Родины во время выполнения своих боевых задач.

По словам Патриарха, страх может погубить не только самого человека, но и его семью и даже родную страну. Он подчеркнул, что страх является естественной реакцией организма человека, но существует два вида страха. Один – является сдерживающим фактором от многих плохих поступков. «Если бы не страх, то много было бы несчастий, как в масштабе личности, семьи, так и в масштабе общества, да и всей земли», – отметил Патриарх Кирилл.

Но также, по его словам, есть очень опасный страх, сковывающий волю человека и мешающий ему духовно развиваться. Патриарх Кирилл подчеркнул, что «страх человека, защищающего Родину, может принести огромные страдания множеству людей, ведь часто именно страх заставляет изменить присяге, нарушить свой долг».