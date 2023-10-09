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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к монахам с призывом посещать военнослужащих российской армии, проходящих лечение в госпиталях, после полученных ранений в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Настало время сугубой ответственности церкви за наш народ и нашу страну. И эта ответственность заключается, прежде всего, в молитве и в помощи тем, кто защищает Отечество, и тем, кто пострадал, защищая его», – подчеркнул патриарх.

Предстоятель РПЦ провел в воскресенье литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры по случаю преставления преподобного Сергия Радонежского. После службы патриарх Кирилл обратился к верующим и вручил награды священнослужителям.

«Нужно обязательно найти место приложения не только своей молитвенной силы, но и своего внимания, своей любви. Чтобы не было так, что патриаршие добровольцы ходят по госпиталям, а монахи не ходят. В первую очередь, именно монашествующие должны посещать наших раненых!», – резюмировал патриарх.

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