В ночь на 8 октября в Сочи приземлился самолет из Тель-Авива. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат пообщался с пассажирами, чтобы узнать, что происходит в Израиле.

Прилетевшие в Россию пассажиры сообщили, что перед вылетом несколько раз пришлось уходить в бомбоубежище из-за ракетной угрозы и объявленной воздушной тревоги. Но с опозданием в два часа самолет все же вылетел из Израиля.

Сейчас израильские власти заявляют, что уже освободили населенные пункты, которые заняли боевики движения ХАМАС. В настоящий момент идет подготовка ко второму этапу – наступлению на палестинских радикалов, по объектам на территории сектора Газа наносятся ракетные удары с истребителей.

7 октября вечером в Минеральных Водах также приземлился самолет из Израиля. Рейсы в обратном направлении в данный момент не осуществляются из-за соображений безопасности по решению Росавиации.