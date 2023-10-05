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Житель Омска предстанет перед судом по обвинению в совершении попытки изнасилования. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России. Отмечается, что мужчина попытался силой вступить в сексуальный контакт с проводницей поезда, в котором он был пассажиром.

Данный инцидент произошел еще в июле 2023 года. Как сообщили свидетели, мужчина зашел в купе персонала и, применяя силу, попытался изнасиловать женщину-проводника. Однако женщина начала оказывать активное сопротивление и громко кричала. На помощь пришел другой пассажир, который оттолкнул насильника от потерпевшей.

В ходе разбирательств, следователями было собрано достаточное количество доказательств совершенного омичем преступления. Отмечается, что мужчина полностью признал вину.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина попытался изнасиловать 39-летнюю женщину в общежитии города Саратов. Потерпевшая смогла дать насильнику отпор и написала на него заявление в полицию.

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