В медицине и ряде других областей часто возникает потребность в стерилизации инструментов, материалов, жидкостей, самых различных дополнительных приспособлений. Для этой цели применяется автоклав – стерилизатор паровой, который осуществляет тщательную обработку любых поверхностей.

Принцип действия оборудования

Горячий пар демонстрирует высокую проникающую способность, поэтому обработка с его использованием дает возможность обеззараживать и стерилизовать любые инструменты и приспособления, добираться до самых труднодоступных мест.

Функционирует стерилизатор паровой автоматический по следующему принципу:

в специальной камере нагревается вода, после чего начинается процесс ее испарения;

вместе с этим давление и температура в рабочей камере повышается до требуемых значений;

осуществляется предварительное фракционное вакуумирование. Этот процесс предусмотрен только в сложных моделях стерилизаторов. Он дает возможность удалить воздух из полостей обрабатываемых инструментов, чтобы в дальнейшем обеспечить полную их стерильность. На этом этапе компрессор откачивает воздух из рабочей камеры, причем повторяет эту процедуру несколько раз для достижения максимально эффекта;

камера до нужного объема наполняется паром и начинается сам процесс стерилизации. Контроль над ним может осуществляться как в ручном, так и в полуавтоматическом либо в полностью автоматическом режиме. В последнем случае за всеми параметрами следит специальный микроконтроллер;

удаление влаги, обычная или вакуумная сушка.

Помимо этого, на последнем этапе давление возвращается к нормальным параметрам, рабочая камера открывается, предоставляя доступ к простерилизованным инструментам.

Преимущества автоматических стерилизаторов

Самые простые и недорогие автоклавы, а также полуавтоматические модели требуют постоянно контролировать все параметры – давление и температуру пара, а также время процедуры обеззараживания. Именно поэтому имеет смысл выбирать автоматические модели стерилизаторов, которые:

осуществляют очистку и деминерализацию воды, контролируют ее качество на каждом этапе процедуры. Тем самым они исключают необходимость в использовании дополнительного оборудования – дистиллятора;

обеспечивают предварительное вакуумирование, автоматически повышающее качество стерилизации, а также могут оснащаться функциями дополнительной вакуумной сушки, удаляющей влагу после процедуры;

отслеживают уже упомянутые параметры обеззараживания – давление и температуру, автоматически отключаются по завершению стерилизации;

наделяются дополнительными функциями для контроля качества.

Компания «Диаэм» предоставляет возможность выбора автоматических или полуавтоматических стерилизаторов, реализует как горизонтальные или вертикальные модели с разной температурой обеззараживания. Чтобы подобрать вариант, подходящий под конкретные цели, достаточно воспользоваться помощью консультанта.