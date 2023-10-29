Американский актер Мэттью Перри, сыгравший в мегапопулярном сериале «Друзья» Чендлера, умер 28 октября в возрасте 54 года. Его смерть опечалила всех фанатов ситкома, как в США, так и в других странах мира.

Актер дубляжа, киноактер и кинорежиссер Сергей Быстрицкий озвучивал персонажа Перри на протяжении всех 10 сезонов сериала. Он рассказал, что Чендлер настолько полюбился зрителям, что его цитатами начала разговаривать практически вся Америка.

По словам Быстрицкого, Мэттью Перри смог привнести свою неповторимую стилистику речи в сериал «Друзья». Он был невероятно остроумным, но в то же время открытым человеком. Кроме того, Перри был великолепным актером.

Также Сергей Быстрицкий рассказал, что недавно он озвучивал проект по биографии Перри, из которой узнал о сложностях в жизни знаменитого актера. «Очень многое узнал из его личной жизни. Ему было непросто делать то, что он делал. Видя то, что на экране, никогда не скажешь об этом», — рассказал актер дубляжа.