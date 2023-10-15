Военнослужащие отряда «Викинг» ВС РФ уничтожили вражеский блиндаж на Артемовском направлении вместе с затаившимися там боевиками ВСУ.

На видеозаписи, опубликованной РИА Новости, видно, как дрон-камикадзе обнаруживает блиндаж противника. Однако он сразу не атакует его.

Операторы беспилотника не стали торопиться. Они выждали, пока в блиндаж зашли боевики украинской пехоты и только потом нанесли удар.

Ранее сообщалось об использовании на Херсонском направлении переносных реактивных установок «Партизан». Они требуют на развертывание всего полторы минуты, что позволяет моментально менять позиции, атаковать противника из разных точек, вводя в заблуждение его контрбатарейную борьбу.