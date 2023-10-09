ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Девушка по имени Дарья К. поделилась своей историей похудения. По словам девушки, она была очень недовольна своим внешним видом из-за лишних килограммов. Несмотря на то, что у нее не было проблем с личной жизнью и работой, она все же не могла полюбить себя такой, какая есть. В 24 года ее вес составлял 112 килограмм.

Девушка испробовала разные методы для похудения, но желаемых результатов не смогла достичь. Поэтому она решилась на крайнюю меру – резекцию желудка. Это операция по удалению части желудка, после которой человек прекращает употреблять много пищи, в результате чего теряет вес.

Две недели назад Дарья выписалась из больницы. Сейчас она ест только пюре и бульоны, но по прогнозам врачей вскоре ей можно будет расширить рацион. Специалисты пообещали, что в течение полгода она похудеет на несколько десятков килограмм.

По словам Дарьи, она долго шла к тому, чтобы решиться на эту операцию. Но мучения с диетами, которые не помогали, а только создали проблемы со здоровьем. Она так изнуряла себя голодом, что в результате оказалась на больничной койке.

По итогу, девушка решилась на операцию по резекции желудка. Она решила обратиться в частную клинику. Операция обошлась Дарье в 245 тысяч плюс траты на обследование перед хирургическим вмешательством, составившие около 50 тысяч рублей.

Вам может понравиться

Очевидцы раскрыли страшные подробности нападения боевиков ХАМАС на фестиваль в Израиле

Один из участников музыкального фестиваля в коммуне Реим на границе с сектором Газа стал очевидцем нападения на мероприятие боевиков ХАМАС. Он отметил, что фестиваль проходил всю ночь, на него приехали

Клава Кока опубликовала видео с бабушками, недовольными ее выбором жениха

Популярная певица Клава Кока опубликовала в своем Телеграм-канале видеообращение пенсионерок из «Отряда Путина», попросивших артистку не спешить с выбором избранника. Бабушки отметили, что посмотрели шоу «Сердце Клавы» и не согласны

Российский музыкант Сергей Мазаев сообщил о болезни – врачи обнаружили опухоль

Лидер музыкального коллектива «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев рассказал о своем заболевании. Советский и российский музыкант признался, что врачи диагностировали у него доброкачественную опухоль. По его словам, по причине обнаруженного