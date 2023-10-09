Девушка по имени Дарья К. поделилась своей историей похудения. По словам девушки, она была очень недовольна своим внешним видом из-за лишних килограммов. Несмотря на то, что у нее не было проблем с личной жизнью и работой, она все же не могла полюбить себя такой, какая есть. В 24 года ее вес составлял 112 килограмм.

Девушка испробовала разные методы для похудения, но желаемых результатов не смогла достичь. Поэтому она решилась на крайнюю меру – резекцию желудка. Это операция по удалению части желудка, после которой человек прекращает употреблять много пищи, в результате чего теряет вес.

Две недели назад Дарья выписалась из больницы. Сейчас она ест только пюре и бульоны, но по прогнозам врачей вскоре ей можно будет расширить рацион. Специалисты пообещали, что в течение полгода она похудеет на несколько десятков килограмм.

По словам Дарьи, она долго шла к тому, чтобы решиться на эту операцию. Но мучения с диетами, которые не помогали, а только создали проблемы со здоровьем. Она так изнуряла себя голодом, что в результате оказалась на больничной койке.

По итогу, девушка решилась на операцию по резекции желудка. Она решила обратиться в частную клинику. Операция обошлась Дарье в 245 тысяч плюс траты на обследование перед хирургическим вмешательством, составившие около 50 тысяч рублей.