Туристы из России, находящие на отдыхе в Израиле, не спешат покидать страну из-за начавшихся боевых действий. Большая часть российских туристов решила продолжить отдых на израильских курортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, Израиль покинули только те российские туристы, у которых закончился плановый срок пребывания на курорте. Таким образом, Израиль покинуло менее половины от всех российских туристов, которые пребывали в стране на момент начала конфликта между боевиками ХАМАС и Армией обороны Израиля.

Однако от туров в Израиль начали массово отказываться россияне, которые еще не успели вылететь на отдых. В настоящий момент без отмены осталось всего несколько бронирований, запланированных на ноябрь. Туроператоры отмечают, что спрос на отдых в Израиле среди россиян был невелик из-за высокой стоимости туристических путевок. Напомни, что при расторжении договора с туроператором возможен вариант переноса поездки на другое направление.