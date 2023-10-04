4 октября в больнице умер московский рэпер Никита Островский, который выступал под творческим псевдонимом Джино. Тг-канал Mash сообщил, что в медицинское учреждение артист попал с симптомами простуды.

Позже выяснилось, что у Островского из-за осложнений после коронавирусной инфекции были проблемы с сердцем, которое внезапно остановилось через несколько дней пребывания в больнице. Издание отмечает, что информация предварительная, ее подтверждения пока нет.

Джино в начале нулевых годов был участником дуэта «1000 слов», после этого делал сольную карьеру. Известно также, что он намеревался записать совместный трек с Оксимироном (внесен в список лиц, выполняющих функции иностранного агента в РФ), что должно было вернуть 41-летнему рэперу популярность. В 1999 году Никита снимался в сериале “Простые истины” с Данилой Козловским и Настей Задорожной.

Сам Островский в мае рассказывал, что в прошлом году ему был установлен протез сердечного клапана из-за остановки сердца. Также, по словам музыкантов, рэпер несколько лет боролся с зависимостью.