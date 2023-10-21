Население Китая уже давно перевалило за миллиард, поэтому спрос на тишину и покой здесь просто колоссальный. Однако найти укромное место для жизни в сельской местности недалеко от крупного города в Китае практически невозможно. Поэтому сельский туризм в последние годы набирает огромную популярность в стране. Об особенностях отдыха в китайской деревне рассказал корреспондент «Российской газеты».

Деревня Юихан представляет собой местную «Рублевку», расположенную недалеко от двенадцатимиллионного города Ханчжоу, одного из самых экономически развитых городов Китая. Благодаря смешанному рельефу гор и равнин, а также уникальному климату в селе выращивают зеленый чай, урожай которого собирают до тридцати раз в году.

В деревне чистейший воздух, ровный асфальт на дорогах, красивые двух и трехэтажные коттеджи, а также красивейшее озеро в самом центре. Большая часть домов представляет собой гостевые усадьбы, где весь дом целиком или часть комнат сдается для туристов, а около домов расположены прилавки с различными товарами – чипсы из сладкого картофеля, домашняя водка, яйца, орехи, грибы и отборный чай.

При этом все товары можно приобрести по безналичному расчету, а связь в деревне 5G. Одна из хозяек местного гостевого дома рассказала, что сдает несколько комнат уставшим от городской суеты горожанам. «Люди приезжают на несколько дней насладиться тишиной, любят босиком ходить по земле и просят вкусной домашней еды. А мы готовить любим и умеем», – сообщила местная жительница по имени Лю Минь.