Применение автоматических коробок передач упрощает управление автомобилем. И при своевременном обслуживании АКПП, включая замену масла и расходных материалов, трансмиссия может прослужить достаточно долго. Особенно, если не перегревать коробку-автомат, начинать поездку только после прогрева трансмиссионной жидкости, особенно в холодную погоду, и пользоваться ровными дорогами. Но даже при таких идеальных условиях работы трансмиссия всё равно периодически выходит из строя. Чтобы избежать проблем с управлением, стоит периодически выполнять диагностику и ремонт АКПП.
Признаки необходимости проверки АКПП
Неисправностей у автоматических коробок передач может быть много, и диагностика позволяет вовремя их обнаружить и устранить. А проводить такую проверку стоит при появлении следующих признаков:
- ощущение пробуксовки коробки передач;
- невозможность включения какой-то передачи или, наоборот, нормальная работа только одной;
- толчок, который появляется при переключении с режима P на N;
- самостоятельное переключение передач на высоких скоростях;
- полная остановка транспортного средства;
- появление неприятного горелого запаха в салоне.
Признаки поломки коробки-автомата могут быть и другими, включая загоревшийся на приборной панели индикатор, вибрация кузова и следы протечки трансмиссионной жидкости. Поэтому при любом нетипичном поведении трансмиссии стоит сразу же провести её диагностику, для которой лучше всего обратиться в автомобильный сервис.
Основные проблемы коробки-автомата
Выйти из строя могут разные элементы автоматической коробки передач. Но чаще всего ломается её электроника. Список основных элементов, для ремонта которых приходится сначала проводить диагностику, а затем ремонт АКПП, включает:
- электронный блок управления коробки;
- датчики, которые контролируют систему управления АКПП;
- электрическую проводку трансмиссии;
- исполнительные элементы коробки-автомата.
Узнать о поломке электроники коробки передач помогает блок управления этим устройством, который выводит ошибку на приборную панель. При появлении критической поломки АКПП переключается в аварийный режим. Этого достаточно, чтобы добраться до сервиса, где будет выполнена проверка.
При поломке механической или гидравлической части коробки-автомата список вышедших из строя деталей обычно включает:
- тормозную ленту;
- шестерёнки и валы;
- муфту блокировки и гидротрансформатор;
- обгонную муфту;
- гидроблок;
- фрикционы и клапаны.
Причинами поломок коробки чаще всего становятся некачественная трансмиссионная жидкость, которую залили в систему, использование неподходящих запчастей и несвоевременное обслуживание АКПП. Хотя неполадки могут возникать и из-за брака или естественного износа.
Этапы проверки
Список основных этапов диагностики коробки-автомата включает:
- Визуальный осмотр трансмиссии. Иногда обнаружить неисправность можно уже на этом этапе.
- Входящая диагностика. Этап визуального осмотра АКПП, на котором обнаруживаются дефекты, вмятины и масляные течи.
- Тест-драйв АКПП.
- Проверка смазки – её объёма, качества и состояния, наличия в ней мусора и стружки. При обнаружении отклонений выполняется замена масла в АКПП.
- Компьютерная диагностика с помощью специального сканера.
- Осмотр проводки.
После завершения диагностики выполняется разборка и дефектовка автоматической коробки. А по результатам всех проверок, когда неполадки уже определены, подбираются нужные запасные части и расходные материалы. После этого начинается ремонт АКПП.