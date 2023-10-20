Применение автоматических коробок передач упрощает управление автомобилем. И при своевременном обслуживании АКПП, включая замену масла и расходных материалов, трансмиссия может прослужить достаточно долго. Особенно, если не перегревать коробку-автомат, начинать поездку только после прогрева трансмиссионной жидкости, особенно в холодную погоду, и пользоваться ровными дорогами. Но даже при таких идеальных условиях работы трансмиссия всё равно периодически выходит из строя. Чтобы избежать проблем с управлением, стоит периодически выполнять диагностику и ремонт АКПП.

Признаки необходимости проверки АКПП

Неисправностей у автоматических коробок передач может быть много, и диагностика позволяет вовремя их обнаружить и устранить. А проводить такую проверку стоит при появлении следующих признаков:

ощущение пробуксовки коробки передач;

невозможность включения какой-то передачи или, наоборот, нормальная работа только одной;

толчок, который появляется при переключении с режима P на N;

самостоятельное переключение передач на высоких скоростях;

полная остановка транспортного средства;

появление неприятного горелого запаха в салоне.

Признаки поломки коробки-автомата могут быть и другими, включая загоревшийся на приборной панели индикатор, вибрация кузова и следы протечки трансмиссионной жидкости. Поэтому при любом нетипичном поведении трансмиссии стоит сразу же провести её диагностику, для которой лучше всего обратиться в автомобильный сервис.

Основные проблемы коробки-автомата

Выйти из строя могут разные элементы автоматической коробки передач. Но чаще всего ломается её электроника. Список основных элементов, для ремонта которых приходится сначала проводить диагностику, а затем ремонт АКПП, включает:

электронный блок управления коробки;

датчики, которые контролируют систему управления АКПП;

электрическую проводку трансмиссии;

исполнительные элементы коробки-автомата.

Узнать о поломке электроники коробки передач помогает блок управления этим устройством, который выводит ошибку на приборную панель. При появлении критической поломки АКПП переключается в аварийный режим. Этого достаточно, чтобы добраться до сервиса, где будет выполнена проверка.

При поломке механической или гидравлической части коробки-автомата список вышедших из строя деталей обычно включает:

тормозную ленту;

шестерёнки и валы;

муфту блокировки и гидротрансформатор;

обгонную муфту;

гидроблок;

фрикционы и клапаны.

Причинами поломок коробки чаще всего становятся некачественная трансмиссионная жидкость, которую залили в систему, использование неподходящих запчастей и несвоевременное обслуживание АКПП. Хотя неполадки могут возникать и из-за брака или естественного износа.

Этапы проверки

Список основных этапов диагностики коробки-автомата включает:

Визуальный осмотр трансмиссии. Иногда обнаружить неисправность можно уже на этом этапе. Входящая диагностика. Этап визуального осмотра АКПП, на котором обнаруживаются дефекты, вмятины и масляные течи. Тест-драйв АКПП. Проверка смазки – её объёма, качества и состояния, наличия в ней мусора и стружки. При обнаружении отклонений выполняется замена масла в АКПП. Компьютерная диагностика с помощью специального сканера. Осмотр проводки.

После завершения диагностики выполняется разборка и дефектовка автоматической коробки. А по результатам всех проверок, когда неполадки уже определены, подбираются нужные запасные части и расходные материалы. После этого начинается ремонт АКПП.