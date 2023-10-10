В конце августа стало известно, что телеканал ТНТ готовит ремейк культового советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». А теперь были опубликованы первые кадры из этой картины, в которой снялись звезды телеканала. Ремейк получил название «Иван Васильевич меняет всё!»

На этих кадрах можно увидеть Тимура Батрутдинова в образе Ивана Грозного и комика Comedy Club Демиса Карибидиса в образе Шурика, а также других персонажей.

Сюжет фильма повторяет идею о том, как инженер-изобретатель Шурик пытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свою эпоху. Однако в новом ремейке Машина времени работает с использованием VPN и из-за постоянных сбоев в сети отправляет путешественников во времени в разные страны и эпохи.

Кроме Тимура Батрутдинова и Демиса Карибидиса, в фильме сыграли звезды российской эстрады, такие как Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Баста, Павел Воля и многие другие.

Премьера ремейка запланирована на 31 декабря на канале ТНТ и онлайн-площадках.