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Израиль продолжает отражать ракетные удары радикальной группировки ХАМАС по своим городам. В Сети опубликована запись, на кадрах которой запечатлена работа системы «Железный купол», сбивающей ракеты противника над Ашкелоном.

На видео небо над городом озаряется множеством ярких вспышек, свидетельствующих об эффективной работе «Железного купола». Напомним, ранее ХАМАС предупреждал об ударах по Ашкелону и призывал жителей города оперативно собрать все вещи и покинуть населенный пункт.

Известно, что с 7 октября, когда сектор Газа начал ракетные атаки, по Израилю было выпущено почти пять тысяч боезарядов.

Ранее американское издание Washington Post сообщило, что власти Израиля обратились к Соединенным Штатам с просьбой о пополнении запасов зенитных ракет для комплексов «Железный купол».

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