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Хирург онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал основные способы предотвращения возникновения онкологических заболеваний в молочных железах у женщин. По его словам, необходимо взять в привычку пять действенных способов, которые помогут предотвратить такую страшную болезнь, как рак груди.

Эксперт порекомендовал занятия спортом. Он подчеркнул, что согласно многочисленным исследованиям, умеренные и регулярные физические нагрузки снижают риск развития онкологических процессов в организме.

Кроме того, по словам онколога, необходимо включать в свой рацион рыбу. Этот продукт насыщает организм омега-3 жирными кислотами, которые являются отличным вариантом профилактики рака груди.

Также для снижения возникновения рака молочных желез специалист порекомендовал женщинам ограничить употребление спиртных напитков.

К четвертой привычке стоит отнести регулярное самообследование груди. Женщинам необходимо следить за состоянием своих молочных желез.  И если есть какие-либо признаки изменений, то обязательно обращаться к врачу. Также необходимо на регулярной основе проходить плановое обследование у специалиста.

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