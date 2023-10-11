В Омске случился инцидент, в результате которого мужчина попал в больницу с переломом полового органа после сексуального эксперимента в постели с партнершей.

Согласно информации из Телеграм-канала Baza, во время романтического вечера, подкрепленного вином, пара решила попробовать новые сексуальные позы. В ходе близости мужчина почувствовал острую боль и услышал хруст, после чего его половой орган стал быстро синеть.

Срочно вызванная скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где медики диагностировали перелом пениса и разрыв белочной оболочки. Мужчине провели операцию.

Сейчас его уже выписали из больницы, но врачи рекомендовали избегать сексуальной близости в течение ближайшего месяца.