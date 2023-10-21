Экс-звезда «Дома-2» Олеся Малибу рассказала, что подала на развод со своим супругом Артемием. По ее словам, муж ушел от нее через месяц после свадьбы и полностью прекратил общение.

Олеся отметила, что из-за поступка мужа, им больше «не по пути». Она поделилась, что купила путевки в Египет, куда планировала отправиться с супругом после свадьбы. Но их брак, просуществовавший чуть больше месяца, сохранить не удастся.

«Завтра я подаю в иск в суд о расторжении брака! Все, мы продержались больше месяца, на этом я ставлю точку, дальше нам не по пути. Мы не едем вместе в Хургаду, куда уже куплен свадебный тур. В этом просто уже нет никакого смысла», – написала Олеся пост под своей свадебной фотографией.

По мнению Олеси, супруг скрывается у своей матери. Она также намекнула на натянутые отношения со своей свекровью. Причина нашего развода — обман! Я могу долго терпеть, но в какой-то момент всё лопается, как воздушный шарик… не стоит тратить время на лжецов и их мамок», — заявила звезда телестройки.