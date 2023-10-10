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Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал журналистам о своей поездке в Донбасс. По его словам, у него выступили слезы на глазах после выступления маленькой девочки. Артист рассказал, что посетил разбомбленный Мариупольский театр. Из театральной труппы в 40 человек в живых осталось 16, которые решились и открыли новый сезон.

Актеры представили жанровые сценки. «И выходит девочка с изумительным голосом и поет: “Ах, как хочется вернуться…” Я заплакал», — рассказал Охлобыстин.

По словам звезды «Интернов» он не является сентиментальным человеком, но песня в исполнении маленькой девочки тронула его до глубины души. Он считает, что театральная труппа Мариуполя является примером служения артистов своему народу. Охлобыстин отметил, что в трудные времена артисты не должны бросать свою аудиторию, которая в некоторой степени зависит от них.

«Наше дело – утешать и радовать, отвлекать, даже если это выглядит просто дешевой цирковой клоунадой. Себя я называю шутом его величества народа», — высказался актер.

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