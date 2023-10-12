На творческой встрече в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова актер и режиссер Иван Охлобыстин вспомнил своих коллег по сериалу «Интерны». О своем сериальном друге Вадиме Демчоге артист очень хорошо отзывался. По словам Охлобыстина, Вадим невероятно влюблен в свою профессию. Он основал свой собственный театр и со своей труппой актеров ездит на гастроли.

Кроме того, Охлобыстин вспомнил свою коллегу, актрису Кристину Асмус, сыгравшую роль интерна Вари. Артист назвал ее прекрасной актрисой, однако он подчеркнул, что Кристина иногда «грустит в образе светлой глупой девочки».

Помимо этого, Охлобыстин удивился, что его героя, Андрея Быкова, часто сравнивали с другим героем сериала – Лобановым, которого воплотил на экране Александр Ильин. Ему непонятно, почему Быкова сравнивали с Лобановым, а не с Левиным, например. «То есть людей вообще не заботило, что он не самый умный», – подчеркнул актер, добавив, что, несмотря на это, персонаж Лобанова был невероятно человечным и искренним.