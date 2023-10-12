Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На творческой встрече в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова актер и режиссер Иван Охлобыстин вспомнил своих коллег по сериалу «Интерны». О своем сериальном друге Вадиме Демчоге артист очень хорошо отзывался. По словам Охлобыстина, Вадим невероятно влюблен в свою профессию. Он основал свой собственный театр и со своей труппой актеров ездит на гастроли.

Кроме того, Охлобыстин вспомнил свою коллегу, актрису Кристину Асмус, сыгравшую роль интерна Вари. Артист назвал ее прекрасной актрисой, однако он подчеркнул, что Кристина иногда «грустит в образе светлой глупой девочки».

Помимо этого, Охлобыстин удивился, что его героя, Андрея Быкова, часто сравнивали с другим героем сериала – Лобановым, которого воплотил на экране Александр Ильин. Ему непонятно, почему Быкова сравнивали с Лобановым, а не с Левиным, например. «То есть людей вообще не заботило, что он не самый умный», – подчеркнул актер, добавив, что, несмотря на это, персонаж Лобанова был невероятно человечным и искренним.

Вам может понравиться

Леонков рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что в зоне спецоперации происходит изменение линии боевого соприкосновения в западную сторону Украины. И причиной этого является рост профессионализма российских бойцов. «Линия боевого соприкосновения неоднородна:

Эрдоган сравнил действия ЦАХАЛ в секторе Газа с «резней мирного населения»

Ракетные и бомбовые удары по сектору Газа, осуществляемые авиацией израильской армии, больше похожи на «резню мирного населения», а не ведение современных боевых действий. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип

Глава Минобороны Израиля Галант объявил о полномасштабном наступлении ЦАХАЛ на сектор Газа

ЦАХАЛ начинает полномасштабное наступление на боевиков радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта. Глава Минобороны заявил, что все ограничения,