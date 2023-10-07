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Украинские ВС не в состоянии скрытно перемещать личный состав и технику из-за постоянно висящих над головой российских беспилотников. Об этом порталу NV.ua рассказал украинский офицер Александр Солонько.

Он пояснил, что ВС России задействуют в качестве штатной разведывательной системы БПЛА «Орлан». Они отслеживают буквально каждое движение украинских подразделений, находят цели, осуществляют их сопровождение, а также корректируют огонь артиллерии и авиации.

Именно поэтому переместить войска так, чтобы ВС РФ не узнали об этом, не представляется возможным.

Солонько также пожаловался, что российские истребители и бомбардировщики оказывают сильное давление на украинские подразделения. ВКС в несколько десятков раз превосходит Воздушные силы Украины и никакие F-16 не помогут это изменить.

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