Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В подмосковном Щелково произошел вопиющий инцидент с участием сотрудницы управляющей компании «Паритет». Не желая выслушивать недовольство жителей подведомственных домов качеством услуг, она дважды переехала девушку на своем авто.

Жильцы пришли к офису и пытались объяснить сотруднице, что у них нет горячей воды и отопления. Она не стала слушать, а села в машину и собралась уезжать. Несколько женщин встали сзади машины, чтобы помешать ей уехать, но представительницу УК это не остановила. Она быстро сдала назад и сбила одну из девушек. После этого она еще и переехала ей ноги. Кроме того, ушиб ноги получила еще одна женщина, которую задело бампером.

Девушка сейчас госпитализирована, у нее сломаны голень и ступня на правой ноге. Сотрудница, переехавшая ее, после этого пыталась скандалить и заявляла, что женщина якобы сама бросилась под ее машину.

Вам может понравиться

Ройзман прокомментировал слухи о своем родстве с генералом Сергеем Суровикиным

Экс-глава администрации Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) рассказал, что уже несколько человек обращались к нему, пытаясь выяснить, действительно ли он является родственником генерала

Отряд спецназа “Викинг” уничтожил пехоту ВСУ в блиндаже дроном-камикадзе

Военнослужащие отряда «Викинг» ВС РФ уничтожили вражеский блиндаж на Артемовском направлении вместе с затаившимися там боевиками ВСУ. На видеозаписи, опубликованной РИА Новости, видно, как дрон-камикадзе обнаруживает блиндаж противника. Однако он

Онколог перечислил пять способов, снижающих риск возникновения рака груди

Хирург онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал основные способы предотвращения возникновения онкологических заболеваний в молочных железах у женщин. По его словам, необходимо взять в привычку пять действенных способов, которые помогут предотвратить такую