В подмосковном Щелково произошел вопиющий инцидент с участием сотрудницы управляющей компании «Паритет». Не желая выслушивать недовольство жителей подведомственных домов качеством услуг, она дважды переехала девушку на своем авто.

Жильцы пришли к офису и пытались объяснить сотруднице, что у них нет горячей воды и отопления. Она не стала слушать, а села в машину и собралась уезжать. Несколько женщин встали сзади машины, чтобы помешать ей уехать, но представительницу УК это не остановила. Она быстро сдала назад и сбила одну из девушек. После этого она еще и переехала ей ноги. Кроме того, ушиб ноги получила еще одна женщина, которую задело бампером.

Девушка сейчас госпитализирована, у нее сломаны голень и ступня на правой ноге. Сотрудница, переехавшая ее, после этого пыталась скандалить и заявляла, что женщина якобы сама бросилась под ее машину.