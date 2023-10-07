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Жители районов Израиля, находящихся на границе с сектором Газа, взывают о помощи и скрываются от боевиков ХАМАС даже в мусорных баках. При этом армия обороны не особо торопится их спасать, сообщило издание The Times of Israel.

Корреспонденты РБК пообщались с людьми, которые находятся в Израиле, чтобы прояснить ситуацию. Так, Эдвард рассказал, что сейчас происходит в Сдероте. Там настоящий эпицентр противостояния, боевики сожгли полицейский участок, они расстреливают всех, кого видят на улице. Эдвард скрывается от них в бомбоубежище и не рискует выходить на воздух.

«Об эвакуации речи нет, вся страна под обстрелами. Полагаю, к вечеру будут решать, что делать с приграничной полосой. Там сейчас бои, ничего не понятно», — рассказала Шуля Примак, которая живет в городе Ашкелон.

Она сообщила, что в город прилетали ракеты, но обошлось без погибших. Местные жители прячутся в укрытиях, чтобы не попасть под удары. Многие ее знакомые, которые находились за пределами страны в отпуске, сейчас возвращаются, чтобы принять участие в боевых действиях.

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