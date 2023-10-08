Один из участников музыкального фестиваля в коммуне Реим на границе с сектором Газа стал очевидцем нападения на мероприятие боевиков ХАМАС. Он отметил, что фестиваль проходил всю ночь, на него приехали туристы из Великобритании, Германии, Франции, других стран.

При этом многих привезли автобусы, из-за чего после нападения им было довольно сложно спасаться своими силами. Орен, который рассказал о нападении, заявил, что хотел уехать сразу после сообщения о вторжении боевиков на территории Израиля. Но друзья его разубедили, считая, что нужно держаться вместе.

Боевики, напавшие на участников мероприятия, сразу открыли огонь по машинам, отрезая возможность уехать самостоятельно. Спрятаться или убежать было невозможно, так как фестиваль проводился на открытой местности. Люди бежали в пустыню, но радикалы стреляли по ним как в тире.