Группа ученых из Уральского федерального университета (УрФУ) и СО РАН зарегистрировали в базе данных международного Метеоритного общества (Meteoritical Bulletin Database) обнаруженный волгоградцем метеорит «Капустин Яр».

Метеорит весом 276,5 килограмм был обнаружен в окрестностях полигона Капустин Яр, расположенном в Ахтубинском районе, еще в 2021 году. Волгоградец занимался поиском артефактов в степи на территории бывшего хутора, когда наткнулся на огромный камень.

Откопали метеорит в апреле 2023 года, а первые данные о внеземном происхождении камня были получены в июне после сканирования метеорита электронным микроскопом. После этого подали заявку на его официальную регистрацию. Хондрит стал самым тяжелым из 29 обнаруженных на Земле метеоритов класса L/LL6.

«Главная масса пока находится в Волгограде, фрагменты — в Новосибирске и Москве. Самый крупный образец метеорита размером 48x60x50 см имеет угловатую и слегка округлую форму. Его поверхность частично покрыта корой плавления, которая также характерна и для обломков меньшего размера», – сообщил старший научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Виктор Шарыгин.