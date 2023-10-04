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Тактика «эластичной обороны», с которой ВСУ ничего не могут сделать, применялась Красной армией еще во времена Великой Отечественной войны. Корреспонденты издания The New York Times пояснили, что ВС РФ уступают противнику часть позиций, а затем громят его мощным ответным ударом.

В ходе Курской битвы одержать победу Красной армии помогла именно эта тактика. Она дает возможность полностью контролировать действия противника и отбирать у него, казалось бы, потерянные уже позиции.

Применение этой тактики, по словам американского военного эксперта Бена Барри, требует от армейских подразделений качественной подготовки. Кроме того, ее применение невозможно без грамотного управления войсками.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 октября Киев попытался высадить в Крыму десант на гидроциклах, однако все диверсанты были уничтожены. Один из них попал в плен.

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