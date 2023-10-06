NYP: во Флориде женскую ярмарку вакансий в Big Tech наводнили соискатели-мужчины

Крупное мероприятие для женщин, проводимое в честь американской исследовательницы и коммодора Грейс Хоппер, стартовало в конце прошлого месяца в г. Орландо, сообщает «New York Post». В нем приняли участие рекрутеры из ведущих технологических компаний, включая «Амазон», «Эппл» и «Гугл».

Но, судя по фото и кадрам видео из соцсетей, планируемое только женским мероприятие «Grace Hopper Celebration 23» (GHC23) больше напоминало забег ботанов из «Мести полудурков» 1984-го.

Подлый маневр ботаников

Площадка женских вакансий во Флориде оказалась буквально наводнена хилыми парнями в футболках цветах хаки с огромными рюкзаками. Эти парни – полноценные обладателей XY-хромосом – сумели получить официальный доступ, зарегистрировавшись как «небинарные» личности. Неудивительно, что дамы были в ярости.

«Это пространство для женщин в сфере технологий. Это один из немногих ограниченных ресурсов, который не для вас [мужчин]. Это для нас», – расстроено заявила одна участница в тикток-видео.

Анчал Катьялм, разработчик ПО в Amazon, выразила свое недовольство в LinkedIn : «Мне грустно наблюдать, сколько цис-мужчин посещают женскую конференцию и искажают свой пол».

Посетительница по имени Маната выразила возмущение тем, что мероприятие оказалось не таким, как она рассчитывала.

«Будучи женщиной, на себе ощущающей патриархальное доминирование в техносфере, я надеялась, что GHC23 предоставит мне действительно справедливую возможность достичь потенциальных работодателей», – заявила она. «Однако и здесь так много цис-мужчин, пользующихся возможностями, рассчитанными для женщин и небинарных людей. Очевидно, такую вероятность организаторы мероприятия не предусмотрели».

Но организаторы мероприятия из НКО «Anita B» – компании, стремящейся разнообразить Big Tech с помощью женщин и небинарных людей – в конечном итоге попытались решить эту проблему. Главный специалист по влиянию НКО Каллен Уайт вышел на сцену и окликнул накачанных тестостероном нарушителей женского пространства.

«Похоже некоторые из вас солгали, указывая свою гендерную идентичность в процессе регистрации участника – о чем свидетельствуют пачки резюме, которые вы раздаете», – произнес он. «Вы сделали это, потому что посчитали, что сможете прибыть сюда и пробиться вперед, чтобы получить престижную работу».

Скрытый небинарный патриархат

Но как соискатель технологической вакансии может однозначно заявить, что то, что написано в его резюме, соответствует содержимому его души, задается вопросом автор статьи Кирстен Флеминг? Возможно, продолжает она, при составлении своих резюме эти ботаники чувствовали себя немного менее мужественно. В конце концов, гендер изменчив. Не его дело беспокоиться о препятствиях, которые могут возникнуть в этом путешествии.

И нам (американцам) снова и снова заявляют, что наши мужчины не лгут о своей гендерной идентичности, пишет Флеминг, чтобы получить особые преимущества. При этом некоторых женщин продолжают отменять даже за попытку хотя бы немного приблизились к этому мнению.

Но действительно ли крайне левые психи в Вашингтоне будут потрясены, получив пощечину от продвижения собственной вседозволенной идеологии?

Да, люди найдут лазейки, чтобы проникнуть в места, где им не место. Просто спросите женщин-заключенных Америки, вынужденных делить тюрьму с жестокими биологическими мужчинами, которым в некоторых американских штатах позволено просто заявить, что они женщины, и отбывать свое заключение вместе с представительницами слабого пола.

Или американские спортсменки, вынужденные соревноваться с биологическими мужчинами, обладающими заложенным в них физическим преимуществом. Или женщины в приютах США, которых кооптировали трансженщины.

Теперь в некоторых штатах по всей Америке детям позволено просто предупреждать школу о своей новой гендерной идентичности – без уведомления родителей или каких-либо документов о гендерной дисфории. Вуаля! Их пускают в любое святилище, которое они предпочтут, с их безобидными или вредными намерениями.

И во многом это основано на левацкой модели самоидентификации, когда можно просто поставить галочку в понравившемся вам поле.

Если избранные лидеры американского общества не способны дать определение женщине, а небинарность – это на самом деле ничто, все и вся одновременно, причем управляется это исключительно самоидентификацией – то как все это контролируется?

Никак. Потому что в нынешней американской системе, изменяющей реальность, пол личности зависит только от восприятия глаз смотрящего.

А когда женщин Америки хватает смелости подвергнуть сомнению этот дивный новый мир, их заклеймляют трансфобками, подчеркивает Флеминг. Теперь, поскольку эти оттенки идеологии DEI (с англ. разнообразие, справедливость и инклюзивность) все чаще проявляются в американском обществе, жалобы на мужчин в женских пространствах необходимы.

Независимо от мотивации мужчин, присутствовавших на «Ярмарке вакансий Грейс Хоппер», они сделали то, чего не смогли сделать разочарованные здравомыслящие американки: принудили прогрессистов признать ошибочность их собственных концепций.