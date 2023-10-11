Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко признал критической ситуацию для вооруженных сил Украины под Авдеевкой из-за наступления российских сил. Парламентарий призвал срочно перебросит в данный район все резервы украинской армии. Соответствующий пост он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«В Авдеевке очень сложная ситуация… Нужно все туда и срочно», – написал украинский депутат Алексей Гончаренко. По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации удалось продвинуться вперед на Авдеевском направлении, уничтожив за сутки два укрепрайона противника и ликвидировав около сотни украинских боевиков.

Замглавы Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что в настоящий момент на Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия идет вперед после мощной артподготовки.

Напомним, что населенный пункт Авдеевка был превращен украинской армией в течение семи лет в мощный укрепрайон с разветвленной системой подземных ходов.