С октября россияне будут вынуждены платить за недобросовестные действия, повлекшие порчу общего имущества в многоквартирных домах, коттеджных и дачных поселках. Нововведения обусловлены вступившими в силу с октября изменениями в Гражданский кодекс по оплате ЖКХ.

Ежемесячно собственники квартир оплачивают стоимость содержания и ремонт общей площади в подъездах и лифтах, что уже включено в коммунальные платежи. Однако теперь жильцы будут оплачивать самостоятельно и акты вандализма в лифтах, подъездах, а также преднамеренный засор канализации, нарушение правил противопожарной безопасности и порчу другого имущества общедомового характера.

Ранее в таких случаях ремонт оплачивался за счет выделения средств управляющей компанией, однако теперь появилась возможность взыскания средств непосредственно с виновника, который причинил ущерб.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, пока неизвестно, как будет работать данная поправка в практической плоскости. «Алгоритм поиска виновных в законе не прописан. Скорее всего, для этого будут использоваться камеры наблюдения и свидетельские показания», – предположил эксперт.