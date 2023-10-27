Жители Новосибирска заметили странный самолет с огромной спутниковой тарелкой, пролетевший над городом ранним утром 27 октября. Соответствующие фотографии очевидцев опубликовал портал NGS.RU.

Некоторые читатели издания уверены, что самолет необычной конструкции может представлять собой редкий лайнер дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-100 «Премьер». При этом часть комментаторов отметила, что в небе над Новосибирском мог пролетать самолет ДРЛО А-50.

«Не встречал ни разу А-50 черного цвета. Технически, если они начали, например, красить их в черный, то это может быть и он. У них с А-100 одинаковый специфический излом сверху», – написал один из читателей портала.

Напомним, что российский самолет ДРЛО А-100 «Премьер» построен на базе лайнера Ил-76МД-90А, оснащенный двигателями ПС-90А-76. Свой первый полет совершил 18 ноября 2017 года. Советский самолет ДРЛО А-50 выпускался на базе Ил-76 с 1978 по 1991 года.