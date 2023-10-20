По словам актера Николая Наумова, последний сезон сериала «Реальные пацаны» будет иметь очень серьезное и глубокое завершение. В интервью актер сообщил: «Да, у нас написан конец, он существует. Очень серьезный, очень глубокий. Мы стараемся поставить точку – сделать в конце взрослое высказывание и наконец-то уйти».

Это уже третий раз, когда Николай Наумов говорит, что следующий сезон станет последним. Последний сезон «Реальных пацанов» начнется 23 октября на телеканале ТНТ. Всего было снято 274 серии сериала, а осенью 2023 года зрители увидят еще 17 новых эпизодов.

События сезона развернутся в деревне Наумовка, родовом поместье Коляна Наумова, которое он унаследовал от бабушки. В этом сезоне Колян будет пытаться улучшить жизнь жителей деревни, а его близкие и друзья будут помогать ему в этом деле.