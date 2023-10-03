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Российский режиссер Никита Михалков во время эфира своей программы «Бесогон-ТВ» назвал актера Анатолия Белого, покинувшего Россию, предателем. По словам Никиты Сергеевича, он стал предателем когда сменил свою настоящую фамилию.

По словам Михалкова, актер Белый совершил два предательства. «Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать», — заявил именитый режиссер.

А второе предательство было совершено еще задолго до первого. Чтобы расположить к себе российскую аудиторию Анатолий Вайсман стал Анатолием Белым, рассказал Никита Михалков. Также режиссер считает унизительным совершение «доноса» Белого на гастроли театра «Ленком» в Израиле. «И вместо того, чтобы помочь соотечественникам увидеть высокое искусство, он делает все, чтобы этого не произошло», — резюмировал Никита Сергеевич.

Анатолий Белый покинул Россию еще в 2022 году, отработав свой контракт в МХТ. Когда он прибыл за границу, то дал иностранным журналистам несколько громких интервью, в которых заявил о непринятии политики РФ и осудил спецоперацию на Украине.

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