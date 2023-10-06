Пользователям браузеров компании «Яндекс» стала доступна новая функция при просмотре русскоязычных видеороликов. Теперь нейросеть YandexGPT способна пересказывать краткое содержание роликов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Алгоритм способен передавать краткое содержание видеороликов продолжительностью от двух минут до четырех часов. Теперь пользователи «Браузера» и «Поиска» могут во время просмотра видео нажать на кнопку «Краткий пересказ», чтобы получить краткую текстовую версию.

Технология работает следующим образом: в первую очередь нейросеть распознает аудиодорожку с русскоязычной речью, превращая ее в текст, а затем разбивает его на смысловые фрагменты, чтобы выявить главные темы.

Новая функция нейросети будет полезна авторам, создающим видеоконтент, поскольку создание таймкодов с ключевыми словами станет более простым и удобным. При этом пользователям также будет более удобно просматривать видео. Например, при просмотре видеообзора телефона по ключевому слову «камера» можно будет сразу перейти к части видео, где речь идет о характеристиках камеры устройства.