Разработчики отечественной нейросети Сбера Kandinsky 2.2 добавили возможность создания небольшого видеоролика на основе текстового описания в режиме анимации. На основе текста пользователи нейросети могут создать 4-секундное видео с разрешением 640х640 пикселей и частотой 24 кадра в секунду.

Новая функция будет доступна самым активным пользователям нейросети по приглашению, которые будут разосланы в ближайшее время. При этом до конца года создавать короткие анимационные ролики по текстовому описанию смогут абсолютно все желающие. Для получения раннего доступа необходимо отправить заявку через специальный Телеграм-бот нейросети.

Чтобы получить анимированный ролик, необходимо создать текстовое описание желаемого результата, после чего нейросеть предложит на выбор 16 различных вариантов анимации. При этом существует возможность создания мини-фильма путем объединения трех коротких роликов.