ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев имел шанс захватить российские территории на протяжении лета и половину осени, однако утратил его. Совсем скоро контрнаступление ВСУ придется остановить из-за погодных условий, пишет издание Newsweek.

Стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс, публикацию которого представляет РИА Новости, пояснил, что сейчас начнется слякоть и распутица, а затем ударят морозы. В таких условиях наступать ВСУ не смогут, что бы там не говорило командование.

Осенние дожди и зимние холода ограничат возможности ВСУ до минимума. Кроме того, тяжелые танки Abrams, на которые Киев возлагает большие надежды, будут застревать в грязи. Поэтому украинским военным придется потратить много времени на их эвакуацию с применением специальной техники, чем на наступление.

«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний», – заявил Мертенс.

Вам может понравиться

Выяснилось, как живет сейчас чудом выжившая в аварии актриса Афанасьева-Шевчук

Портал StarHIT опубликовал фотографии актрисы Александры Афанасьевой-Шевчук, которая выжила после жуткого ДТП в 2013 году. Артистка театра у Никитских ворот, которая запомнилась зрителям по сериалам «Монтекристо» и «Исцеление любовью», осталась

Мощный взрыв прозвучал в Вознесенске Николаевской области

В ночь на 17 октября мощный взрыв прозвучал в городе Вознесенск Николаевской области. Киевское «Зеркало недели» сообщает, что речь идет о ракетном ударе по объектам ВСУ на территории населенного пункта.

Зеленский заявил о готовности снова баллотироваться в президенты в случае выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хоть и обещал в 2019 году занять главный пост всего на один срок, сейчас заявляет, что уже готов снова баллотироваться. Он против проведения выборов, так как