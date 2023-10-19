Киев имел шанс захватить российские территории на протяжении лета и половину осени, однако утратил его. Совсем скоро контрнаступление ВСУ придется остановить из-за погодных условий, пишет издание Newsweek.

Стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс, публикацию которого представляет РИА Новости, пояснил, что сейчас начнется слякоть и распутица, а затем ударят морозы. В таких условиях наступать ВСУ не смогут, что бы там не говорило командование.

Осенние дожди и зимние холода ограничат возможности ВСУ до минимума. Кроме того, тяжелые танки Abrams, на которые Киев возлагает большие надежды, будут застревать в грязи. Поэтому украинским военным придется потратить много времени на их эвакуацию с применением специальной техники, чем на наступление.