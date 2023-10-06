Врач-невролог, проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов рассказал, что специальный комплекс методик, разработанный российскими специалистами, способен улучшить работу головного мозга всего за 11 дней. Данный комплекс называется NeuroHack. По словам специалиста, если соблюдать все рекомендации, то эффект может продлиться до пяти месяцев.

NeuroHack представляет собой комплекс систем для улучшения работы мозга, которые должны подбираться индивидуально после диагностики. Гимранов отметил, что после прохождения данного комплекса процедур отмечается улучшение памяти на 23%, ускоряется процесс принятия решений на 25%. Кроме того практически на 30% наблюдается повышение психологической устойчивости, на 47% увеличивается умственная работоспособность.

В основу данного комплекса заложены различные типы методик. Работа с пациентом предусматривает 3 этапа: первичный осмотр и диагностика, проведение рекомендуемых методик, закрепление достигнутых результатов.