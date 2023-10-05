Разработанный российскими учеными комплекс специальных процедур по «нейроомоложению» способен эффективно затормаживать процессы возрастного старения. Об этом в беседе с изданием «Газета.ru» рассказал проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, врач-невролог и научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов.

По словам ученого, в настоящий момент российские специалисты работают над перспективным направлением по созданию специального комплекса процедур «нейроомоложения», которое уже в ближайшие годы планируется ввести в обычную клиническую практику отечественных медиков. Анализ данных, собранных в течение последних 25 лет, позволяет сделать многообещающие прогнозы.

«Мы можем затормаживать процессы возрастного старения, в том числе при помощи гормональной терапии. Мозг – это компьютер, который можно настроить, этим мы и занимаемся. Мы используем различные методы. Это и электромагнитная стимуляция, и подбор питания. Сначала пациент проходит диагностику, мы находим наиболее подверженные нейростарению зоны и участки мозга и потом на них воздействуем. Это очень обширная тема. Мы используем и электромагнитную стимуляцию, и гормоны, и виртуальную реальность, и музыку, и поэзию, объясняем, кому какие жанры больше подходят», – отметил Гимранов.