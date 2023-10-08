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Чтобы пережить депрессию, не всегда нужно сразу начинать лечение. Иногда от этого состояния можно избавиться простым изменением пищевых привычек, вводом в рацион продуктов, которые улучшают работу мозга и нервной системы.

Невролог Екатерина Демьяновская отнесла к ним продукты, содержащие аминокислоту триптофан. Она запускает в полную силу выработку в организме гормона счастья серотонина. Содержится триптофан в рыбе и молочных продуктах, в орехах и мясе, в шоколаде, бананах и куриных яйцах.

Также для защиты от депрессии важно употреблять продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. Это грецкие орехи, семена льна, а также рыба – треска, сардина и лосось.

Помимо этого, нужно поддерживать должный уровень цинка, железа, магния, а также витаминов B6 и B12 в организме. Для этого следует употреблять цитрусовые, зелень и овощи.

При затяжной и тяжелой депрессии питание станет лишь частью комплексной терапии, включающей также встречи с психологом, прием лекарств, если в них возникает необходимость, физической активности. Но в любом случае употребление перечисленных выше продуктов поднимает настроение.

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