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Российские ВС четвертые сутки проводят операцию по освобождению Авдеевки – одной из самых мощных «крепостей» ВСУ, которая выстраивалась с 2014 года. Сообщается, что в атакующих действиях участвует несколько тысяч военнослужащих и несколько десятков единиц техники.

Город постоянно обстреливается артиллерийскими орудиями, его охватили сильнейшие пожары. Назначенный киевским режимом глава военной администрации Виталий Барабаш заявляет, что интенсивные обстрелы не прекращаются ни на минуту.

Кроме того, киевский ставленник сообщил о переброске к Авдеевке крупных сил ВС РФ – трех бригад, численность которых составляет 10000 военнослужащих. Подтверждения этой информации российской стороной пока нет.

Напомним, Авдеевка является важным транспортным узлом ВСУ, а также используется в качестве плацдарма для обстрелов Донецка. Эксперты уверены, что после его освобождения ВСУ посыплются по всей линии фронта.

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