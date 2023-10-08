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Президенту США Джо Байдену невыгодно идти на выборы на фоне продолжающегося украинского конфликта. Поэтому до следующей осени он еще может отправлять Киеву военную помощь, но затем потребует от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к компромиссным решениям, сообщил журналист Моритц Гатманн.

В своей статье в издании Stern, перевод которой представлен РИА Новости, репортер отметил, что такие требования Вашингтон может начать выдвигать уже приближающейся зимой либо весной 2024 года.

Гаттман уверен, что Украина не должна продолжать конфликт после откровенного провала в контрнаступлении. Для нее гораздо лучшим выходом является уступить территории и завершить противостояние, так как в противном случае все закончится для нее намного хуже.

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