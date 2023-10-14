Бывший канцлер Германии Герхарт Шредер подверг критике действия правящей коалиции. По его словам, правительству Шольца следует более активно включиться в инвестирование социальной инфраструктуры, образования и жилья, нежели тратить огромные средства на оборону. Слова экс-канцлера ФРГ приводит издание Sueddeutsche Zeitung.

По мнению политика, социал-демократы должны изменить свою политическую линию из-за провальных результатов на региональных выборах в Баварии и Гессене. «Вы серьезно верите, что российские ракеты средней дальности будут выпущены по Германии?» — задался вопросом Шредер.

Он также добавил, что сейчас в стране следует развивать именно социальную сферу, а не направлять уйму средств на перевооружение, чем занимается кабинет министров Шольца. Ведь, по его словам, именно этими сферами жизни недовольны немецкие граждане.

Напомним, что в июне 2022 года бундестаг и бундесрат большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро.