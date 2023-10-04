Уже с 4 октября некоторые российские пенсионеры получат возможность не платить за услуги водоснабжения и отопления, рассказала изданию PRIMPRESS эксперт в области пенсионного обеспечения Ольга Киреева.

Она пояснила, что для этого должны быть соблюдены определенные условия. Так, если цвет воды и ее качество не соответствует установленным действующим законодательством нормативам, то будет достаточно написать заявление, чтобы получить освобождение от оплаты.

Киреева отметила, что раньше такая возможность тоже была, однако для достижения результатов требовалось приглашать специалистов, предоставлять вместе с заявлением еще и экспертное заключение. Сейчас этот процесс значительно упрощен. Достаточно представить видеозапись или фото, подтверждающие низкое качество услуг, чтобы не платить по счетам.

Освобождение от оплаты за отопление россияне могут получить в том случае, если в квартире установлен счетчик тепловой энергии. Организация, которая предоставляет услугу, обязана брать в расчет его показания. Если она этого не делает, то счета можно не оплачивать.