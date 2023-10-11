Негласные школьные обычаи Японии, исполнение которых обязательно

Во всех японских школах действуют неписаные правила и порядки, которые, хотя и не являются официально предписанными, пользуются признанием преподавательского состава, пишет The Mainichi. Учителя страны «Восходящего солнца» уверены, что классические стандарты дисциплины способствуют созданию успокаивающей атмосферы среди школьников и способствуют более плавному учебному процессу в классе.

Но поскольку японская общественность все активнее заявляет о важности воспитания индивидуальных личностных качеств детей, некоторые преподаватели отказываются от привычных моделей взаимодействия с ученическим классом и переориентируются на формирование когнитивного разнообразия.

Странности японских школ

Для иностранца некоторые обычаи, традиционные для большинства школ Японии, могут показаться достаточно жесткими: к примеру, что ученикам во все глаза смотреть на со своего учителя, когда тот встает перед классом, что приветствовать школьников. Или что учащиеся обязаны тихо готовиться за своими партами перед каждым уроком.

В июне 2022 года во втором классе среднеобразовательной школы «Нака», находящейся в г. Фукуока, старший класса поручил одноклассникам выполнить краткий сеанс «медитации», чтобы настроиться на шестой урок.

Ученики тут же замолчали, выпрямились, закрыли глаза и в классе наступила полная тишина. Прозвучавший вскоре школьный звонок сигнализировал о начале занятия и в ответ ученики одновременно выкрикнули: «Мы готовы!».

Японские школьники обязаны сесть по местам за три минуты до звонка на урок, а их медитативный настрой выполняется за минуту до сигнала о начала урока. «На переменах мы часто ведем себя достаточно шумно, но медитация позволяет нам проникнуться спокойствием и настроиться на учебу», – объяснила 14-летняя школьница.

Как отметил их 42-летний преподаватель, эти медитации «помогают освежить сознание учеников», поскольку такую практику ввели еще десятилетие назад в младших классах городских средних школ.

Сеансы внеурочной медитации также были приняты в других японских муниципалитетах. По инициативе Совета по образованию из префектуры Сидзуока, было разработано видео, пропагандирующее эффективность предварительной медитации учащихся для преподавательского состава.

Курирующий эту инициативу чиновник отметил, что благодаря минутной медитации «улучшаются навыки школьников к концентрации внимания» и поэтому Совет по образованию продолжит активно поощрять все большее число школ на внедрение медитативной практики.

Подчинение не обязательно хорошо

«Во многих школах Японии сеансы медитации одобряются, равно как и прочие негласные обычаи, поскольку преподаватели убеждены, что эти правила позволяют облегчить задачи образовательно подготовки детей», – заявляет Хиромичи Миядзава, 46-летний учитель токийской начальной школы.

Однако Миядзава упоминает еще правило, применяемое в одной из государственных школ, где ему приходилось ранее работать. Согласно этому правилу, школьники обязаны сохранять зрительный контакт с преподавателями в течение как минимум двух секунд, таким образом приветствуя их перед каждым уроком. Он же в конце концов пришел к выводу, что в таком формате приветствия нет необходимости, и прекратил требовать массового зрительного контакта перед своими уроками.

Миядзава соглашается с тем, что японским учителям «удобно» принуждать школьников к соблюдению негласных правил в рамках учебной рутины. Однако, признавая также разнообразие характеров у детей, он высказал опасение, что требование исполнения таких правил «может исключить [из учебного процесса] тех учеников, кому приходится изо всех сил приспосабливаться в силу своей непоседливости».

Весной 2022 года средняя школа «Сима» в г. Гифу отменила давнюю норму, по условиям которой дети должны были «готовиться две минуты» перед каждым уроком, сидя за своими партами.

Первоначально это требование имело целью мотивировать школьников к выполнению проверки своей учебной работы. Но в «Сима» от него отказались, поскольку, как заявил Нобуюки Цудзи, 57-летний директор: «Я пришел к выводу, что сокращать время перемены для учеников неправильно».

Прошел почти год с той поры, как действие этого правила было прекращено, и, как сообщил Цудзи: «Мы не заметили снижения энтузиазма детей к учебе или ухудшения их успеваемости».

Директор Цудзи уверен, что подобные негласные правила когда-то использовались в качестве эффективного способа управления учащимися во времена, в которых поддержание групповой дисциплины представляло собой более сложную задачу, чем сегодня.

Однако он отметил, что в его школе будет продолжена оценка необходимости как формальных, так и неписаные норм, поскольку «работники современных школ обязаны уважать права школьников».

58-летний Зеничиро Като, профессор аспирантуры Университета Гифу, многие годы работающий с прогуливающими уроки детьми, обращает внимание на то, что некоторым школьникам оказывается сложно принять определенные правила, например, поднимать руки в унисон, либо беспрекословно выполнять уборку класса.

Интервьюируя таких детей, профессор Като заметил, что некоторые правила, действующие в школах негласно, также будут считаться «неразумными и в мире взрослых».

Он считает, что при организации взаимодействия со школьными классами преподавателям крайне важно уметь «сопереживать» повседневной жизни своих учеников, стараться уделять достаточное внимание точке зрения школьников. Поэтому, убежден профессор Катл, требуется рассмотреть возможность изменения негласных школьных процедур, способных подавлять в ребенке личность.