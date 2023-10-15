Группа исследователей из шотландского Университета Глазго в сотрудничестве с персоналом клиники Мэйо, расположенной в американском штате Миннесота, открыла ранее неизвестный науке механизм старения в организме человека. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

Ученые исследовали течение воспалительных процессов в поврежденных и старых клетках человека и обнаружили способ способный останавливать воспаление. Исследователям удалось установить, что с возрастом, а также под воздействием препаратов для лечения онкозаболеваний митохондрии в теле человека теряют свою герметичность, высвобождая при этом ДНК. Данный процесс приводит к образованию воспаления в организме, ускоряющий его старение.

Руководитель группы исследователей профессор Стивен Тейт объяснил: «Мы обнаружили, что митохондриальная проницаемость, процесс, неразрывно связанный с гибелью клеток, способствует воспалению в старых и поврежденных клетках. Это открывает новые области исследований, обладающих потенциалом для создания новых методов для лечения старения и рака».