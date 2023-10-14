Американские специалисты нашли способ уменьшения вероятности отторжения ксеноорганов, используя метод генетического редактирования. Модифицированные органы свиньи, а именно – почки, были пересажены приматам. Эти почки смогли проработать около 758 дней. В связи с таким высоким показателем, исследователи доказали эффективность данного подхода. Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном издании Nature.

Специалисты вырастили 15 зрелых особей свиней, у которых были взяты почки. Затем при помощи генетического редактора CRISPR ученые изменили 69 генов свиньи. Три гена отвечали за регулирование выработку молекул, которые связаны с отторжением, а 59 – с ретровирусной ДНК, внедренной в геном свиньи несколько поколений назад. Оставшиеся гены являлись человеческими, отвечающими за здоровое функционирование органов, в том числе и предотвращение свертываемости крови.

Генетически отредактированные органы были трансплантированы макакам-крабоедам. Перед операцией каждое из животных получало иммуносупрессивные препараты для предотвращения отторжения.

Контрольная группа обезьян с пересаженными почками без модификации прожили менее двух месяцев. Девять особей с отредактированными почками прожили более 2-х месяцев, пять – больше года. А один примат – два года.